Ho caricato la foto della carta d’identità sull’app e mi hanno svuotato il conto Mi hanno lasciato 20 euro | attenzione alla nuova truffa

Una truffa online e il conto svuotato. È questo quanto accaduto a tredici persone in Spagna, vittime di un falso guru che aveva promesso guadagni facili. Adesso l’uomo è in carcere con l’ accusa di frode dopo che una donna lo ha denunciato presso il commissariato di polizia del distretto centrale di Alicante. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Abc, le indagini sono partite dopo che una donna ha denunciato di essere stata ingannata da un conoscente a cui aveva ceduto il controllo di un conto in cambio di una ricompensa in denaro. La vittima della frode aveva perso le tracce dell’uomo dalla fine del 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho caricato la foto della carta d’identità sull’app e mi hanno svuotato il conto. Mi hanno lasciato 20 euro”: attenzione alla nuova truffa

