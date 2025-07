Pisa si è dimesso il vicesindaco Raffaele Latrofa

Pisa, 16 luglio 2025 – Il vicesindaco di Pisa Raffaele Latrofa ha presentato le sue dimissioni al sindaco Michele Conti. Esponente di Fratelli d'Italia, risultato il più votato di sempre, con 976 preferenze, nella storia del consiglio comunale pisano, andrà a presiedere l'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrosettentrionale a Civitavecchia (Roma) sui incarico del governo. Il rimpasto nella giunta pisana di centrodestra avverrà nei prossimi giorni e probabilmente entro fine mese. Latrofa è destinato a restare in carica per qualche altro giorno: in giunta detiene, oltre alla carica di vicesindaco, deleghe 'pesanti', ai lavori pubblici, edilizia scolastica e sportiva, qualità urbana, parchi e verde pubblico, navigabilità dell'Arno e dei canali, innovazione tecnologica ed energie alternative (smart city) e grandi interventi di edilizia residenziale pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, si è dimesso il vicesindaco Raffaele Latrofa

