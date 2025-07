Inchiesta edilizia a Milano | la Procura chiede sei arresti tra cui un assessore e un noto imprenditore

Si indaga su un presunto sistema di corruzione nella gestione urbanistica milanese. Tra gli indagati l'assessore Giancarlo Tancredi e l'imprenditore Manfredi Catella.

Inchiesta urbanistica, chiesto l’arresto dell’assessore Giancarlo Tancredi e dell’imprenditore Manfredi Catella - La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore Giancarlo Tancredi e per Manfredi Catella, ceo del gruppo Coima, e il carcere per altri 4 indagati nell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica.

Inchiesta sull’Urbanistica a Milano, chiesti 6 arresti: ci sono l’assessore Giancarlo Tancredi e l’imprenditore Manfredi Catella - Non si fermano le indagini e i provvedimenti dei pm milanesi sui casi delle ipotizzate speculazioni edilizie.

Caso urbanistica Milano, pm chiede arresto per assessore Tancredi e imprenditore Catella - La Procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, e di Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica.

Chi è Giancarlo Tancredi, l’Assessore e architetto indagato nell’inchiesta urbanistica a Milano - La Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano ... Da fanpage.it

