Ripristinato il traffico veicolare sulla Ostia-Anzio

Ostia, 16 luglio 2025 – A partire da oggi mediante nuova ordinanza di disciplina del traffico e contestuale annullamento dell’ordinanza n. 362025 verrĂ ripristinato il traffico veicolare sulle due corsie centrali in entrambi i sensi di marcia, a ll’altezza del km 7+600 sulla S.P. 601 Ostia-Anzio (tratto Ostia Torvajanica). Attualmente la tratta è parzialmente interessata dai lavori di messa in sicurezza del ponte “C” (km 7+600) all’altezza del cancello n.8. Secondo quanto stabilito dalla precedente ordinanza n. 272024, resta in vigore il restringimento della carreggiata stradale con istituzione del senso unico alternato lungo la sp 601 dal km 10+910 al km 11+240, l’interdizione al traffico dei veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,5 t nel tratto dal km 2+454 al km 10+100 e di quelli a pieno carico superiore alle 3,5 t nel tratto dal km 10+100 al km 11+550. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: ostia - traffico - ripristinato - veicolare

Ripristinato il traffico veicolare sulla Ostia-Anzio; Stagni di Ostia, attesa finita: ripristinato il doppio senso di marcia in via Agostino Chigi; Maltempo a Roma. Alberi e rami caduti in cittĂ , veicoli colpiti sulla Pontina.

Mezza maratona Roma-Ostia: come cambia la viabilità - Il Messaggero - Mancano ormai una manciata di ore all'inizio della 49esima edizione della mezza maratona Roma- Si legge su ilmessaggero.it

Ostia, traffico congestionato in centro. Il Pd: "C'è cattiva ... - Il Pd: "C'è cattiva programmazione" Il PD chiede stalli per carico e scarico merci. Secondo romatoday.it