Carmen Consoli annuncia a sorpresa l' uscita di tre nuovi album

«Ho deciso di declinare i temi a me più cari, le mie tre “anime”, in tre lavori diversi, piuttosto che concentrarli in un solo album», ha detto la cantante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Carmen Consoli annuncia a sorpresa l'uscita di tre nuovi album

Carmen Consoli ritorna con tre nuovi album, il primo in autunno - A distanza dal suo ultimo lavoro in studio, Volevo Fare La Rockstar, Carmen Consoli annuncia oggi a sorpresa l’uscita di tre nuovi album distinti, ognuno specchio di una delle sue “tre anime”, che avranno uscite diverse.

