Juventus offerta araba per Nico Gonzalez

Juventus, Nico Gonzalez verso l’addio: l’Al-Ahli spinge per sbloccare Sancho La Juventus è pronta a rivoluzionare l’attacco, e Nico Gonzalez potrebbe essere la chiave per sbloccare l’arrivo di Jadon Sancho. Secondo *Calciomercato.com*, l’argentino, fuori dai piani di Igor Tudor, ha aperto a un trasferimento all’Al-Ahli, club saudita allenato da Matthias L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, offerta araba per Nico Gonzalez

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Nico Paz Juventus, l’Inter insiste per il gioiello del Como: spunta l’incontro a cena! Gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Nico Paz Juventus, spunta l’incontro a cena con l’Inter! Gli aggiornamenti sul gioiello argentino.

Juventus, Tudor: "Kalulu, il gesto c'è, non so se lo prende in faccia, magari gli danno una giornata. Nico? Stanco" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Dazn dopo l`1-1 sul campo della Lazio nella 36esima giornata di Serie A.

Nico sblocca Sancho: Gonzalez apre all'Arabia Saudita. E la Juve può andare sull'inglese - Non è passato neppure un anno da quando Nico Gonzalez è diventato un giocatore della Juventus e prima dell’anniversario potrebbe dire addio. gazzetta.it scrive

Nico González in partenza: ecco l’offerta decisiva per la Juventus - Nico González sempre più ai margini della Juventus: l’Al-Ahli pronto a offrire 30 milioni. Da newsmondo.it