Navigando verso il futuro | 14 giovani diabetici novaresi sul brigantino Nave Italia

A settembre 14 ragazzi novaresi affetti da diabete di tipo 1 potranno vivere un'esperienza unica di formazione e crescita personale a bordo del brigantino Nave Italia. L'iniziativa rientra nel progetto "Navigando verso il futuro", promosso dall'Associazione per l'aiuto ai giovani diabetici di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

