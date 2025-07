Il calciomercato dell’Atalanta scalda i motori ed è pronto a entrare concretamente nel vivo. Attenzione al possibile addio di Retegui, ormai vicinissimo al trasferimento in Arabia Saudita per una cifra vicina ai 60 milioni di euro Arrivano conferme sulla possibile cessione di Retegui in vista della prossima stagione. L’Atalanta è pronta ad accettare l’offerta dall’Arabia Saudita così come lo stesso centravanti nerazzurro. 15-20 milioni di euro a stagione per i prossimi 4 anni: potrebbe essere questa la proposta definitiva dall’Arabia Saudita per Retegui. Trattativa nel vivo e possibile fumata bianca pronta a concretizzarsi nel corso dei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Calciomercato Atalanta, arriva l’erede di Retegui: affare da 40 milioni