L’ho incontrata ho visto… Sonia di Temptation Island la scoperta sulla gravidanza

L'attesa per la terza puntata di Temptation Island, in onda giovedì 17 luglio, è ormai alle stelle. Dopo le prime due settimane di fuoco, caratterizzate da gelosie, tentazioni e confronti infuocati, tutti gli occhi sono puntati su una delle coppie piĂą discusse dell'edizione 2025: quella composta da Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Loro, protagonisti silenziosi ma centrali, potrebbero essere prossimi a un falò di confronto che si preannuncia carico di tensione e colpi di scena. Nelle scorse giornate, il nome di Sonia è rimbalzato ovunque sul web. Un rumor insistente l'ha data come incinta, circostanza che – se confermata – avrebbe rappresentato una svolta clamorosa all'interno del programma.