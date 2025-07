Israele bombarda anche la Siria distrutto il ministero della Difesa a Damasco attacchi in corso anche sul palazzo presidenziale - VIDEO

Israele ha bombardato e distrutto il ministero della Giustizia a Damasco Medio Oriente, le forze israeliane bombardano il ministero della Difesa siriano a Damasco. In corso bombardamenti anche sul palazzo presidenziale. Il ministro della Difesa israeliano Katz accusa il nuovo governo siriano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele bombarda anche la Siria, distrutto il ministero della Difesa a Damasco, attacchi in corso anche sul palazzo presidenziale - VIDEO

In questa notizia si parla di: ministero - difesa - damasco - israele

Tel Aviv, israeliani protestano contro il governo davanti al ministero della Difesa: "Lo vogliamo fuori dalle nostre vite, la guerra a Gaza non è giustificata" - VIDEO - I manifestanti israeliani sono scesi in piazza per manifestare contro la guerra a Gaza e contro il governo Netanyahu A Tel Aviv migliaia di manifestanti israeliani sono scesi in piazza per protestare contro il governo del premier Benjamin Netanyahu.

Libia, il ministero della Difesa di Tripoli annuncia un cessate il fuoco dopo giorni di scontri - il Ministero della Difesa del Governo di unitĂ nazionale (Gun) di Tripoli ha annunciato l'inizio di un cessate il fuoco dopo giorni di scorsi seguiti all'uccisione di Abdel Ghani Al-Kikli, capo della milizia Apparato di Supporto alla StabilitĂ (Ssa), un influente gruppo armato libico.

L’aeroporto di Grazzanise (Caserta) aperto anche ai voli civili: c’è l’ok del Ministero della Difesa - Per il Ministero i voli civili sono compatibili con quelli militari attualmente svolti nell'aeroporto di Grazzanise, nella provincia di Caserta, che potrebbe dunque presto diventare il terzo aeroporto della Campania.

Le violenze sono scoppiate domenica nella provincia a maggioranza drusa di Sweida, due giorni dopo che un mercante druso era stato rapito sulla strada per Damasco. Disordini diffusi, con Israele ha colpito dei carri armati militari nel sud della Siria Vai su Facebook

Morti e caos, la Siria torna a tremare Right israeliani in difesa dei drusi Lorenzo Cremonesi , @Corriere Vai su X

Israele, Iran e Hamas, la guerra in diretta | Ventenne palestinese-americano ucciso dai coloni: gli Usa chiedono di indagare. «L'Idf attacca Damasco e il ministero della Difesa»; Israele attacca la Siria: bombardato il palazzo presidenziale a Damasco; Siria, gli Usa: “Lavoriamo per evitare un’escalation con Israele” - Palestinese-americano ucciso dai coloni: gli Usa reclamano spiegazioni.

Siria, continuano gli scontri settari tra drusi e beduini, almeno 250 morti. Idf colpisce a Damasco - Sono ripresi stamane all'alba gli scontri settari nella città di Sweida, nel sud della Siria. Secondo msn.com

Perché Israele ha attaccato il quartier generale dell’esercito siriano a Damasco - Nel contempo, per il secondo giorno consecutivo, dei droni israeliani stanno attaccando Sweida, epicentro delle violenze tra drus ... Segnala msn.com