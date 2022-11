Calciomercato.com

..."attraverso il suono" ORE 15,30 / 16,30 sala 5 - Workshop Alessandro Donati "Yoga della risata" ORE 16,00 /18,30 sala 6 - Workshop Massimo Melelli Roia "Diagnosi attraverso lo......"attraverso il suono" ORE 15,30 / 16,30 sala 5 - Workshop Alessandro Donati "Yoga della risata" ORE 16,00 /18,30 sala 6 - Workshop Massimo Melelli Roia "Diagnosi attraverso lo... Meditazione, studio e furbizia: dopo la Juve, Szczesny tiene in vita anche la Polonia Nella Polonia di Milik e soprattutto Lewandowski, a fare la differenza è Wojciech Szczesny. Sempre più leader e certezza della Juve ma anche della sua nazionale. E se il Mondiale per la squadra di Mic ...Le polemiche di "Ballando con le stelle" non la coinvolgono. E per trovare il suo equilibrio sfrutta le pause pubblicitarie ...