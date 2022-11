Gasly è entusiasta del potenziale Alpine dopo il test di F1

(Di sabato 26 novembre 2022) Pierresi è dettodelofferto daaver completato il suo primodi Formula 1 con la squadra ad Abu Dhabi. Il francese arriva dalla Scuderia AlphaTauri al posto di Fernando Alonso, che a sua volta ha sostituito il ritirato Sebastian Vettel alla Aston Martin. Nel 2022si è classificata quarta nel campionato costruttori, cinque posizioni più in alto rispetto alla precedente squadra di“Inizialmente, tutto sembrava diverso, dalla sensazione dello sterzo, alla corsa del pedale dell’acceleratore, alla rigidità dei pedali, al modo in cui reagisce, tutto è sorprendente all’inizio”, ha spiegato. “Ma siamo riusciti a ottenere tutto quello che ...

Ricordiamo che a scendere in pista per l'Alpine è stato anche Pierre, al debutto con la ... Grazie ad Alpine per un anno brillante e sonodel duro lavoro che continuerà la prossima ...Abbiamo completato molti giri, come da programma, e sono giàdi inserirmi a pieno titolo ... Anche nel 2023 i test pre - stagionali sono ridotti a soli tre giorni, dunque perera ...Pierre Gasly commenta così i primi test con la nuova monoposto della Alpine, definendo la vettura impressionante.Il francese ha cambiato totalmente ambiente e oggi ha potuto provare per la prima volta la vettura con cui il team transalpino è giunto quarto nel Mondiale. Nonostante le parecchie novità con cui fare ...