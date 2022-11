Francia-Danimarca | Hjulmand | “Abbiamo concesso troppo”

(Di sabato 26 novembre 2022) “alla, siamo comunque orgogliosi della nostra prestazione, perchégiocato con coraggio, spirito di sacrificio. Ma non è bastato Ora sotto con l’Australia, possiamo ancora qualificarci”. Questo è il commento del Ct dellaKasperdopo la sconfitta per 2-1 contro lanella seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Laresta ad un punto dopo il pareggio contro la Tunisia all’esordio della rassegna iridata. SportFace.

AGI - Una doppietta di uno scatenato Mbappé permette alladi battere anche lae di qualificarsi agli ottavi di finale di Qatar 2022 con una gara di anticipo. Alla squadra di Hjulmand non basta invece il gol del momentaneo pareggio di ...2 - 1, la partita Il match inizia con le due squadre che si affrontano a viso aperto e senza paura, e al 12' ecco la prima occasione per la: sugli sviluppi di un calcio ...[themoneytizer id=”99064-6] E’ da poco terminato il match tra Francia e Danimarca, con i campioni del mondo in carica che hanno battuto la selezione danese per 2-1. Un match ricco di emozioni e di oc ...A competizione Mondiale ormai entrata nel vivo, torna in campo il Gruppo D, precisamente allo Stadio 974, dove si affrontano Francia e Danimarca. Prima partita europea per Les Bleus che hanno già ...