Coppa Davis 2022 | Filippo Volandri | “Abbiamo dato tutto quello che avevamo | Bolelli non poteva giocare”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Fine della corsa. L’Italtennis si ferma in semifinale in questa edizionedella. Gli azzurri sono dovuti arrendere al Canada, vittorioso nel doppio di spareggio dopo che i singolari erano terminati sull 1-1: vittoria straordinaria di Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov e affermazione netta di Felix Auger-Aliassime contro Lorenzo Musetti. Nel doppio, purtroppo,non ha potuto schierare la miglior coppia possibile, formata da Simonee da Fabio Fognini, per l’infortunio al polpaccio dell’emiliano. E così è stato rispolverato un Matteo Berrettini non in condizione per affrontare al 100% un match così delicato e impegnativo. Ci ha provato Matteo, come ci ha provato un’Italia affossata in questa stagione da una serie innumerevole di problemi fisici ...