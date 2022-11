Ballando con le stelle | le anticipazioni | ospite Nicole Daza | moglie di Marcel Jacobs

le Stelle , sabato 26 novembre torna il programma condotto da Milly Carlucci. Tuttavia, è previsto un cambiamenti di orario a causa della presenza sulle reti rai delle partite dei ...Puntata interessantela moglie di Marcel Jacobo Nicole Daza ospite speciale. Questa sera, sabato 26 novembre 2022, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda l'ottava puntata dile stelle 2022 , il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 17esima edizione. Tredici concorrenti vip si mettono in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti.È diventata famosa per essere la sosia di Madonna eppure le sue performance da dancer non hanno convinto. È stata squalificata da Ballando con le Stelle, Paola Barale ma i ...Ospiti di questa ottava puntata di Ballando con le stelle 2022, come Ballerini per una notte, ci saranno il campione olimpico Marcel Jacobs e la moglie – modella e influencer nata in Ecuador – Nicole ...