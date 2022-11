Ballando con le stelle 2022 | eliminati | chi è stato eliminato dopo l’ottava puntata

Leggi su tpi

(Di sabato 26 novembre 2022) , 26 novembre Chi ècon ledurante ladi stasera? Oggi, sabato 26 novembre, su Rai 1 è andata in ondadella 17esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci che ha visto l’eliminazione della coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… LA CLASSIFICA Di seguito la classifica della giuria (+ tesoretti) della settimadicon le(non è calcolato il voto del pubblico da casa): in aggiornamento… Concorrenti Abbiamo visto glideldicon le...