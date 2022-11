Aumento sigarette 2023 | ecco il prezzo

... dalla sanità all'energia, dal Pnrr all'accisa sulle. Tra le varie misure contenute nel ... all'dell'assegno unico per chi ha figli . Non mancano gli aiuti per fare la spesa (con la ...Sempre sulla manovra qualche spicciolo arriverà anche dall'del prezzo delleper 70 centesimi. ITA, spunta l'ipotesi FS insieme a Lufthansa, 51% ai tedeschi, 29% alle Ferrovie e il ...Secondo le stime dei produttori di Bat Italia i rincari rischiano di gravare sui prodotti più venduti e a basso costo ...Aumenta l’accisa sui tabacchi, ma anche per le sigarette senza combustione e i liquidi per le elettroniche si alzano i prezzi a gennaio 2023.