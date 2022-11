AEW | #10 tradisce il Dark Order e lascia in lacrime Brodie Lee Jr

(Di sabato 26 novembre 2022) Finale shock per la puntata di AEW Rampage andata in onda ieri notte. Andiamo con ordine. Nel main event della puntata si sarebbero dovuti affrontare il(John Silver, Alex Reynolds e #10) contro Rush, The Blade e The Butcher. In realtà #10 non si è presentato sul ring a inizio match, raggiungendo i suoi compagni solo in un secondo momento. Tuttavia, le sue intenzioni sono state subito chiare e non erano di aiutare i suoi amici. #10 ha tradito il. Duro colpo per il giovaneLee Jr. #10 era stato portato neldal compiantoLee ed è sempre stato visto con ammirazione dal suo giovane figlio. Ieri notte, però, ha tradito tutti. #10 (Preston Vance) si è schierato con Rush e soci tradendo i suoi amici. ...

Intervista a Joey Janela Parlaci della tua esperienza in. Sei stato lì sin dalla sua nascita, ... Final Bout, in programma ildicembre a Pero (Milano) . Ospite internazionale l'ex campione della ......apparso sulla copertina di tutti ei titoli della serie pubblicati fino ad oggi. Will Arnett sarà la voce del personaggio che però verrà fisicamente interpretato da Joe Seanoa , il wrestler...Scopri con Spazio Wrestling, dove, come e quando vedere Survivor Series "War Games", ultimo Premium Live Event del 2022 della WWE ...RUSH tries to convince Preston Vance (10) to turn his back on the Dark Order for a while. His efforts proved successful on this afternoon's edition of ...