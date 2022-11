Violenza su donne | Berlusconi | ' si combatte con rispetto | educazione e misure concrete' **

C'è un tema sottovalutato nel quadro delle violenze di genere, e si verifica quando oggetto degli abusi sono le...... dopo le 09.30 nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Messina, il Convegno sulladi genere, in occasione della odierna 'Giornata per l'eliminazione dellacontro le'! Ecco ...In un video prestano la loro voce e il loro volto a tutte le "Alice nel paese delle brutte meraviglie" che non ci sono più o non hanno il coraggio di denunciare ...Grosseto: Anche la Commissione Pari opportunità del Comune di Grosseto, insieme a Viva Vittoria e con la collaborazione del liceo Artistico, grafico e musicale L. Bianciardi, era oggi in piazza Dante ...