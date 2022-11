VIDEO Galles-Iran 0-2 | Mondiali 2022 | highlights e sintesi Cheshmi e Rezaeian segnano in pieno recupero!

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’ha sconfitto ilper 2-0 nella loro seconda partita aidi calcio. Il risultato si è sbloccato proprio allo scadere allo Stadio Ahmad bin Ali di Al Rayyan (Qatar): i Dragoni incappano in una dolorosa sconfitta dopo il pareggioottenuto all’esordio contro gli USA, mentre i persiani riscattano la scoppola rimediata contro l’Inghilterra. Entrambe le squadre restano in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale, dopo Inghilterra-USA la classifica del gruppo B assumerà dei connotati più precisi. La partita si è rivelata frizzante. Gholizadeh ha trovato la via del gol al 16?, ma la rete è stata annullata dal VAR per un fuorigioco. L’è poi stato sfortunato in avvio di ripresa con i pali colpiti da Sardar Azmoun e Ali Gholizadeh. Nel finale dell’incontro è stato espulso ...