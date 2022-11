Ucraina | Zelensky | “Oltre 6 milioni di case colpite da blackout”

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – “Stasera icontinuano nella maggior parte delle regioni e a Kiev. Più di seidi famiglie in totale”, sono state. A dichiararlo, a due giorni dai massicci attacchi russi contro il paese, è stato il presidente ucraino Volodymyr, nel suo intervento quotidiano. Secondo le autorità ucraine, circa il 50% di Kiev è senza elettricità a seguito degli attacchi della Russia alle infrastrutture critiche che hanno portato a interruzioni di corrente diffuse. L’amministrazione militare della capitaleha dichiarato su Telegram che la rete idrica è stata completamente ripristinata e che le squadre di emergenza stanno lavorando rapidamente far funzionare i sistemi di riscaldamento in città. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha chiesto ai residenti in grado di ...

ha accusato la Russia di "crimini contro l'umanità", affermando che la "formula del ... "Nel gelo resistiamo ai russi" Il caso " Guerra in, almeno 500 giornalisti indipendenti russi ...25 nov 17:24 Von der Leyen sente: aiuti per emergenza elettricità 'Ho espresso al presidente Zelenskyy la piena solidarietà dell'Ue nei confronti dell', che soffre per mano del ... Ucraina, ultime notizie. Zelensky a von der Leyen: «tetto a prezzo petrolio russo sia efficace» (Adnkronos) - "Stasera i blackout continuano nella maggior parte delle regioni e a Kiev. Più di sei milioni di famiglie in totale", sono state colpite. A dichiararlo, a due giorni dai massicci attacch ...Un invito a non credere alle "falsità" che girano su internet e tv. È quello che il presidente russo Vladimir Putin ha ...