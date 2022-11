Telecom torna pubblica? Governo Meloni salverebbe privacy e lavoro

Leggi su lucascialo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nel corso di tutti gli anni ’90 – in particolar modo tra il 1992 e il 1997 – è andato in scena lo smembramento dei gioielli pubblici di casa Italia. Certo, in quasi tutti i casi parliamo di carrozzoni pubblici indebitati fino all’osso e usati per voti di scambio dai partiti. In modo molto evidente L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.