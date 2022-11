Globalist.it

Maurizio De Giovanni, scrittore e componente del Comitato costituente del Pd, a Radio 1 ha parlato del congresso dei democratici e a chi andrebbe la sua preferenza come. "Mimolto fosse una donna. Tra Elly Schlein o De Micheli Una di loro andrebbe benissimo, non conosco la Schlein, la De Micheli mi va benissimo". "Sono stato inserito in questo ...Priscilla Salerno: 'Miconfrontarmi con Letizia Moratti' 'Mimolto ... Lo ha dichiarato l'ex senatore Lucio Barani,del Nuovo PSI questa sera durante la trasmissione ... “Segretario Mi piacerebbe una donna”: parla il componente del comitato costituente del Pd De Giovanni: «Mi piacerebbe molto fosse una donna. Tra Elly Schlein o De Micheli Una di loro andrebbe benissimo, non conosco la Schlein, la De Micheli mi va benissimo».Si tratta di persone pescate anche dagli istituti tecnici «Cristoforo Colombo» e «Leonardo da Vinci». Nell’avviso di conclusione indagini della Procura contestati falso e truffa ...