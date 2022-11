Linea del tempo | come creare il modello grafico

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ci sono numerosi strumenti per rappresentare un argomento e una vicenda. Tra questi c’è ladel, una rappresentazione grafica che permette di ordinare in ordine cronologico un fatto che si vuole esporre in modo dettagliato. Con questa si può raccontare la storia di un’azienda, il percorso composto da progressi o un insieme di accadimenti. Risulta una valida alternativa a un lungo testo ed è allo stessomolto comprensibile per chiunque, infatti è anche un ottimo metodo per gli studenti per assimilare informazioni e aiuta a organizzare la propria routine quotidiana. Cos’è ladelUnarale, detta anche timeline, è un ottimo strumento per rappresentare idee, progressi e avvenimenti. Può essere una sorta di mappa concettuale utilizzata ...