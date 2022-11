In Argentina ipotizzano | “Wanda Nara ancora incinta? Con Mauro Icardi…”

'Quanti gol segnerà l'con l'Arabia Saudita', chiede Ventola. 'Vincerà con 4 gol di distacco', risponde sicuro Cassano. Vieri e Adaniinvece una vittoria con 3 reti realizzate da ...Hanno ricevuto quasi 3.000 euro promettendo l'ingresso in Italia di due atlete istruttrici di padel provenienti dall'ma secondo i carabinieri di Spoleto si tratta di una presumibile truffa commerciale on line ai danni di un'associazione sportiva del posto. Infatti, sono stati pagati tre mila euro ma gli ...L'indizio Una chat, condivisa sui social, tra Mauro e la showgirl argentina: "Grazie per un altro viaggio bellissimo, il mio posto preferito sei tu. Perché mi porti in Paradiso, per il tuo amore, per ...