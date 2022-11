Giustizia | Sisto fa rimpiangere la Cartabia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Manca poco ormai – il primo dicembre – per conoscere dal Guardasigilli Carlo Nordio, che le illustrerà in Parlamento, le linee programmatiche del governo sulla. Ma se le dichiarazioni del suo vice, l’azzurro Francesco Paolo(nella foto), possono considerarsi un antipasto di quello che Nordio annuncerà stiamo freschi. Il viceministro della, annuncia nuovi bavagli alla stampa. Così l’Italia corre. Ma indietro e di decenni Dal palco dell’Anci l’esponente di Forza Italia ha riavvolto il nastro e ci ha fatto tornare indietro agli anni in cui a Palazzo Chigi spadroneggiava Silvio Berlusconi. “Combattere il processo mediatico – ha detto – sarà uno degli scopi di questa fase del governo. Vogliamo evitare che ci sia un processo parallelo, in cui la condanna più grave non sia quella delle aule ...

