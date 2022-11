Formazioni ufficiali Inghilterra Stati Uniti | le scelte dei due allenatori

(Di venerdì 25 novembre 2022) Alle 20 andrà in scena il match della seconda giornata del girone B del Mondiale. Ecco lediDi seguito ledi(4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. A disp. Pope, Ramsdale, Alexander-Arnold, Coady, Dier, Foden, Gallagher, Grealish, Henderson, Phillips, Rashford, Walker, White, Wilson. All. Southgate.(4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Wright, Pulisic. A disp. Horvath, Johnson, Aaronson, Acosta, Carter-Vickers, De la Torre, Ferreira, Long, Moore, ...

Alle 20 andrà in scena il match della seconda giornata del girone B del Mondiale. Ecco ledi Inghilterra Stati Uniti Di seguito ledi Inghilterra Stati Uniti. INGHILTERRA (4 - 2 - 3 - 1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; ...Inghilterra - Usa, le probabiliIINGHILTERRA (4 - 2 - 3 - 1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. USA (4 - 3 - 3): Turner; Dest, ...Alle 20:00 andrà in scena la partita fra Inghilterra e Stati Uniti, valida per la seconda giornata del Gruppo B di Qatar 2022. Di seguito le formazioni ufficiali del match: ...Una prova convincente, di quelle che danno fiducia per il proseguo: l'Inghilttera di Southgate è pronta a scendere in campo per la seconda partita del proprio Mondiale e affronta gli ...