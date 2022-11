Cappato in Svizzera per un nuovo “viaggio della morte” | con lui un malato di Parkinson

Leggi Anche Suicidio assistito, Marcoinper accompagnare un uomo affetto da Parkinsonismoè stato protagonista in questi anni di tante battaglie sul tema della dignità del ...MILANO - Marco, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, si trova inper dare seguito alla 'richiesta di aiuto' ricevuta da un uomo affetto da Parkinsonismo atipico, che ha chiesto di essere ...“Sono di nuovo in Svizzera per fare valere quello che dovrebbe essere un diritto fondamentale”. Marco Cappato ha attraversato nuovamente il confine italiano per accompagnare un uomo che gli ha rivolto ...Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, si trova nuovamente in Svizzera per dare seguito alla richiesta di aiuto ricevuta da parte di uomo affetto da Parkinsonismo atipico, che ha ch ...