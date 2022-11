Bianca Belair | “Non sarei felice di un ipotetico turn heel”

(Di venerdì 25 novembre 2022)è la campionessa di Raw ed è una delle wrestler più dotate atleticamente di tutta la compagnia: inoltre, la EST della WWE, è molto amata dai fan e ciò le garantisce un ruolo stabile come babyface. Si sa però che nel wrestling molto spesso i personaggi che restano face per troppo tempo, rischiano di incappare nel malcontento dei fan: a proposito di questo,ha parlato durante un’intervista dichiarando di non essere convinta che unpotrebbe mai fare al caso suo. Le parole diParlando nell’ultimo episodio di Wrestle Rant,ha parlato della possibilità diarein futuro e dei suoi pensieri a riguardo:“Non lo so. Mi sento come se avessi un grande ...

The Shield Of Wrestling

Women's WarGames: Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, Nikki Cross & Rhea Ripley vs, Asuka, Alexa Bliss Un WarGames interamente al femminile, come ai vecchi fasti di NXT, per chiudere una volta ...Il penultimo match della serata ha visto contrapposte la sfidante Bayley e la campionessa. Il match è un Last Woman Stending e vincerà chi riuscirà a mettere a terra l'avversaria fino ... Bianca Belair non pensa che turnerà heel nel main roster WWE Bianca Belair ospite di WrestleRants ha svelato come non pensa che nel Main Roster della WWE abbia bisogno di diventare una heel.A Smackdown verrà rivelata l’ultima Superstar del Team Bianca Belair La federazione attraverso i suoi social, ha ufficializzato che questa notte nel corso dello show blu, verrà rivelata l’identità ...