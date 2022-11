Banksy a Trieste fino al 10 aprile 2023

Leggi su udine20

(Di venerdì 25 novembre 2022)si prepara ad accogliere i visitatori alla grande mostra dedicata a, uno degli artisti più popolari e controversi del panorama contemporaneo. “THE GREAT COMMUNICATOR.- Unauthorized exhibition” è in programma dal 25 novembre 2022 al 10negli spazi del Salone degli Incanti di. In questa esposizione, si intende condurre l’attenzione per la prima volta su un aspetto fondamentale del writer di Bristol, non ancora indagato da altre mostre e che probabilmente ha avuto un ruolo chiave nel suo percorso artistico: la sua capacità di grande comunicatore, ruolo quanto mai attuale anche alla luce delle sue opere recentemente rivendicate in Ucraina. È proprio dalla sua abilità di comunicare e di utilizzare in modo unico i canali di comunicazione del ...