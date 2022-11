“Al GF Vip per me” Antonino Spinalbese e la splendida new entry nella Casa | botto assicurato

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) GF Vip 7,grande protagonista: in questi giorni ha deciso di chiudere la sua storia con Oriana Marzoli. Oriana, da parte sua, non aveva fatto sconti all’ex di Belen Rodriguez: “Il suo abbraccio non mi sembra vero, naturale. Da quando mi ha fatto capire che ha paura, se mi abbraccia, non lo sento un abbraccio vero. Mi piace esteticamente, ma con me ha fatto tanti passi indietro. Neanche mi guarda quando parla. Io mi sto stufando un po’”. E ancora: “Non è che voglio essere la sua fidanzata, ma è una cosa che non va. Mi piace, però mi sta stufando. Quando eravamo a letto mi ha detto che si sentiva in ansia un’altra volta. Quindi mi sono girata perché mi aveva rotto le pal*e. Lui mi tocca la schiena, mi giro e mi dice: “Guarda che sto piangendo”. Mi prende la mano e si asciuga le lacrime”. Leggi anche: “Cag*** addosso”. ...