Zigomi più grandi del mondo | ecco come è diventata la modella dopo anni di chirurgia estetica

(Di giovedì 24 novembre 2022) Anastasia Pokreshchuk,ucraina, è la donna che con glipiùdel. La 33enne conosciuta sui social per il suo dettaglio estetico "fuori dal...

Proiezioni di borsa

Anastasia Pokreshchuk , modella ucraina , è la donna che con gligrandi del mondo. La 33enne conosciuta sui social per il suo dettaglio estetico 'fuori dal normale', ha condiviso su Instagram una sua foto di sei anni fa, prima degli interventi , in cui ...Anche se, la stessa Lysette,alti, occhi color acquamarina e sguardo di chi si è conquistato ... anziché essere al servizio di personaggiimportanti, veniva messa al centro della storia. ... Zigomi più alti e tonici con il blush e un esercizio per avere un viso giovane