Mondiali Qatar 2022 | la Fifa rassicura | via libera alle bandiere arcobaleno negli stadi

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo le polemiche degli ultimi giorni, ilavrebbe fatto un passo indietro in merito. Come riportato il The Independent, laha infatti comunicatofederazioni calcistiche impegnati aiche non sarà più proibito introdurreimpianti.ultimi giorni la sicurezza locale era stata irremovibile ed aveva sequestrato drappi in sostegno della comunità LGBTQ+ ai tifosi che tentavano di introdurli. A partire dai prossimi giorni, invece, sarà lecito farlo. SportFace.

