Influenza | con altri virus 5 infezioni l’anno e 100 giorni tosse | consigli per bimbi

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Niente profumi intensi, temperature in casa non oltre i 19 gradi, ricambio d’aria, igiene delle mani: poche mosse per aiutare ialle prese coi malanni invernali. A stilare un breve vademecum per i genitori è il pediatra Italo Farnetani, che invita a non farsi spaventare dal rialzo dei casi d’. “Tutti i bambini devono realizzare nei primi sei anni di vita quello che viene definito ‘apprendimento immunologico’ – spiega all’Adnkronos Salute – cioè devono venire a contatto con i vari agenti infettivi, soprattuttoe batteri, ammalarsi, imparare a conoscerli e fabbricare i relativi anticorpi che resteranno per tutta la vita. Un bambino nei primi 6 anni di vita deve incontrare e conoscere più di 40 di circa 500 agenti infettivi che fanno ammalare l’essere umano. In pratica un under 6 si ammalerà circa 5 ...