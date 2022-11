Femminicidi | 104 donne uccise nel 2022 | Palazzo Chigi si illumina di rosso | proiettati i nomi delle vittime

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dalle 18 di oggi pomeriggio la facciata disi èta di, in ricordodio . Poi sono comparsi i 104che sono morte nell'anno in corso.

La maggior parte di loro è stata uccisa con coltelli, almeno 37 su. Altre 23 con armi da fuoco. E poi ci sono ia mani nude - 24 le donne uccise in questo modo - e da percosse: otto ...'Palazzo Chigi fara' tesoro delle indicazioni della Relazione', quella sui, 'che non ... annunciando che 'Palazzo Chigi oggi e domani sara' illuminato di rosso e i nomi delledonne ...Nei primi 11 mesi dell'anno, in Italia sono state uccise 104 donne.Un leggero calo rispetto al 2021 (-4-6%), ma purtroppo ancora tante.Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Il governo ha reso omaggio alle vittime del femminicidio, al termine del consiglio dei ministri, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione ...