“Ci sono notizie inquietanti” | ultim’ora RAI su Neymar!

(Di giovedì 24 novembre 2022) L’esperienza di Neymar a Qatar 2022 non è iniziata nel migliore dei modi. Nella gara d’esordio contro la Serbia l’attaccante brasiliano è stato sostituito a quindici minuti dalla fine a causa di una distorsione alla caviglia destra. L’infortunio non banale del campione del PSG, in lacrime dopo l’accaduto, è stato causato dal contrasto con Nikola Milenkovic, difensore della Serbia. Marco Lovero

Sky Tg24

LA JUVE - Sullo sfondo cisempre le voci di mercato sull'interesse della Juventus, pronta a tutto pur di portarlo a Torino nella prossima stagione. Un Mondiale non all'altezza della sua fama non ...Per questogiunto a questa decisione". Lo ha detto il deputato Aboubakar Soumahoro intervistato a 'Piazzapulita' su La7. "Erano giorni che non dormivo, era una situazione in cui non riuscivo a ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev senza riscaldamento. Ue: no accordo su price cup. LIVE (AreaNapoli.it) La notizia riportata su altri giornali Diletta Leotta e Loris ... (DiLei) Dopo la vacanza insieme a Miami sono tornati a Milano e in giro per la città sono stati immortalati dalla ...Nelle ultime 24 ore il Petrolio WTI ha virato decisamente al ribasso dopo i rumors sul tetto del petrolio russo. Ribasso, tuttavia, frenato dalla rinnovata debolezza del future del dollaro USA.