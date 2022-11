Cdp | dal Cda via libera a operazioni per oltre 2 | 8 miliardi di euro

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, ha approvato: nuove operazioni a favore di imprese e territori per un valore complessivo di oltre 2,8di, la Politica del Settore Energia e le decime Linee Guida Strategiche sulla Cooperazione Internazionale. Al Consiglio è stato poi comunicato anche l’aggiornamento del Piano Strategico 2022-2024 approvato il 25 novembre 2021. Per la seconda volta, dopo quello di Napoli dello scorso giugno, il CdA di Cassa si è riunito fuori dalle sedi del Gruppo per dare un segnale concreto dell’impegno e della vicinanza di CDP nei confronti del territorio e delle comunità locali. Questa volta la scelta è ricaduta sul Palazzo dell’Accademia delle Scienze di Torino: ...