Calendario Europei maschili curling 2022 | programma | orari e diretta tv

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ilcompleto deglidi, inad Oestersund (Svezia) da sabato 19 a sabato 26 novembre. Sul ghiaccio della Oestersund Arena si sfideranno per il titolo continentale dieci formazioni, fra cui l’Italia. Sono Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini gli azzurri convocati dal Dt Claudio Pescia per la manifestazione.FEMMINILI STREAMING E TV – La copertura integrale dell’evento è garantita sa TheChannel. La piattaforma a pagamento Discovery + trasmetterà invece alcuni dei match più interessanti e tutte le semifinali e finali (visibili anche sul canale Eurosport 1). Semifinali e finali saranno inoltre visibili in ...

TABELLONECURLING FEMMINILE [1] Danimarca vs [4] Scozia [2] Italia vs [3] SvizzeraFEMMINILI 2022: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICACOMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO: CHI ACCEDE IN SEMIFINALE PROGRAMMAMASCHILI: DATE, ORARI E TV La partita si è ...Oggi mercoledì 23 novembre (ore 09.00) andrà in scena Italia-Svezia, match valido per il round robin degli Europei 2022 di curling femminile. La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio di… Leggi ...Disponibile nella versione da appendere e in quella da tavolo, presenta gli scatti dei vincitori del concorso fotografico > Giunto alla nona edizione, il calendario fotografico dell'Euregio torna anch ...