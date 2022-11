Antonino chiude con Oriana | il commento su Luna Marì | “Accetto le sue scuse ma non è la donna che voglio” – VIDEO

(Di giovedì 24 novembre 2022)Spinalbese ha deciso dire conMarzoli per via di una frase mentre pensava alla piccola. Purtroppo, la venezuelana nella Casa del Grande Fratello Vip, ha dato modo di far vedere un lato terribilmente superficiale che ha infastidito anche l’ex di Belen.molla, ilsunon... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

con Oriana Nelle ultime ore, Spinalbese ha attraversato un momento di sconforto che ha palesato nella casa del Gf Vip. " Mi manca mia figlia ", ha ammesso l'ex compagno di Belén. ...molla Oriana, il commento su Luna Marì non passa inosservatoha deciso di troncare la sua relazione con la venezuelana per via di uno scivolone che non è riuscito a digerire. ...Antonino Spinalbese chiude. con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip, il commento sulla figlia Luna Marì non passa inosservato.Gf Vip 7, Luciano Punzo si scusa con Antonino Spinalbese: “Ho voluto fare il paraclo, ma tu…” Ieri sera i Vipponi hanno vissuto una puntata molto intensa, e una volta terminata la… Leggi ...