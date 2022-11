Amici 22 | Maria De Filippi sostituisce Todaro? Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto

(Di giovedì 24 novembre 2022) Da quando è emersa la voce della tensione traDee Raimondonon si fa altro che parlare del destino dell’insegnante di ballo. Sarà presente anche nella prossima edizione di? A quanto pare la risposta è negativa poiché la conduttrice avrebbe già avviato i contatti con alcuni possibili sostituti. Il sogno sarebbe uno dei suoi pupilli di sempre, ma la trattativa sarebbe difficile, in alternativa spunta uno dei maestri più amati del programma.22: Raimondo lascia il talent show? E’ ormai abbastanza sicuro che la prossima edizione dinon vedrà la presenza di Raimondonel cast dei professori. Ad influenzare la scelta diDe, ossia quella di optare per un altro volto, sarebbero stati ...

SuperGuidaTV

Aveva partecipato a Saranno Famosi , il programma dide Filippi poi diventato, tanti anni fa eppure molti non dimenticanoPia Pizzolla . Lei, cantante nella prima edizione vinta da Dennis Fantina , è rimasta impressa a molti per il ...... dopo giorni di indicibile sofferenza, è infatti spirato Michele Merlo , il cantautore 28enne diventato famoso per aver partecipato alla decima edizione di X Factor e poi addiDe Filippi ... Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 27 novembre: ospiti, sfide ed eliminazioni | Spoiler Maria De Filippi fa una sorpresa all'allievo: "Ti è arrivata una lettera proprio carina" Negli ultimi giorni l'allievo di Lorella Cuccarini sta vivendo ...Nella scuola di Amici sono una delle coppie nate recentemente all'interno del programma. Stiamo parlando di Federica e Piccolo G. Durante il daytime è stato mostrato un certo gelo tra loro. C'è aria d ...