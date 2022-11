Academy Engineering | un campus dove far crescere nuovi talenti su trasformazione digitale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Sapere, saper fare, saper essere, sono i tre livelli di competenza che contraddistinguono l'it & managementEnrico Della Valle del Grupposito a Ferentino, alle porte di Roma. Una delle principali corporate school sull'information technology in Italia che dalla sua nascita ha preparato e aggiornato costantemente tanti professionisti che lavorano per l'azienda leader nella digitalizzazione dei processi per imprese e pubblica amministrazione. Unche gode di 16 aule informatizzate, di un'aula magna, di una biblioteca e di un testing center che permettono al Gruppodi investire in innovazione e capitale umano, rimanendo sempre attenta al continuo upskilling e reskilling dei dipendenti. Un polo formativo che dà gli strumenti necessari per ...