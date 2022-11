Libero Tv

... dobbiamoquesto sforzo non col gusto di obiettivi quantitiavi, ma dobbiamo guardare alla qualità". Così il ministro della Pubblica amministrazione Paoloa margine dell'..."Tra le ipotesi c'è quella diil limite - ha ribadito Leo - . Abbiamo visto che il ... Dare fiducia Di fronte alle critiche dell'opposizione Paolo, ministro della Pubblica ... Zangrillo: incrementare competenze con turn over di qualità Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere favorevole ... Il nuovo contratto prevede un incremento del trattamento ...