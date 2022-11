Usa | sparatoria in un centro commerciale in Virginia | almeno 10 morti e diversi feriti

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Usa,in uninEnnesimanegli Usa: il conflitto a fuoco si è verificato nella città di Chesapeake, in, all’interno di unWalmart. Secondo le prime informazioni, vi sarebbero10, tra cui l’assalitore, e. #BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY News pic.twitter.com/wF6faU4swL — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022 Laè avvenuta alle 22,15 (ora locale): a fare fuoco ...