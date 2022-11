Lazio | no alla cessione di Maximiano a gennaio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lanon vuole cedere Luisnonostante la bocciatura di Sarri nella prima parte di stagione Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lanon è intenzionata a cedere Luis. Il portoghese era arrivato a giugno dal Granada a fronte del pagamento di 10 milioni di euro. IL PIANO DELLA– La squadra biancoceleste considera il portoghese un portiere di livello, oltre che un investimento importante. Per questo nei prossimi mesi avrà la sua chance, probabilmente in Coppa Italia proprio contro il Bologna e magari in Conference League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

