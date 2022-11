Cittadinanza onoraria a 65 minori stranieri nel Casertano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sessantacinquenati in Italia, residenti a Cesa (Caserta), riceveranno la. Lo ha deciso il Comune di Cesa, che per avviare l’iniziativa dal rilevante valore simbolico, ha dovuto modificare il proprio Statuto. La cerimonia di consegna si terrà sabato 26 novembre (ore 10.30) all’Auditorium “Gennaro De Angelis” della scuola media “Francesco Bagno”, in collaborazione con l’istituto comprensivo e l’Unicef. Scopo della iniziativa è anche quella di realizzare una vera integrazione deie delle loro famiglie con la comunità locale. “In attesa che il Parlamento Italiano decida di modificare le norme in materia – spiega il sindaco Enzo Guida – dichiareremo cittadini onorari tutti quei ragazzi che, per le attuali leggi, non possono ...

