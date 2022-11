(Di mercoledì 23 novembre 2022)con, un energico pezzo pop urban, dalle influenze elettro pop, fresco, frizzante, ma anche dolcemente malinconico Venerdì 25 novembre uscirà(Etichetta Hokuto Empire – Distribuzione Sony Music Italy / Columbia Records), il nuovodell’artista pop urban, un energico pezzo dalle influenze elettro pop, fresco, frizzante, ma anche dolcemente malinconico, che mostra al pubblico il lato più luminoso dell’artista. Undalle positive vibes, apparentemente spensierato e happy, prodotto da ROOM9, che racconta però una storia profonda, caratterizzata dal grande desiderio di riscatto dell’artista, non solo per lui, ma anche per la sua famiglia e coloro che gli sono sempre stati vicini in ...

Spettacolo.eu

Dall'altro lato del campo troviamo invece l'Olanda chenella rassegna iridata dopo non ...in area 18' angolo Senegal con ultimo tocco di Aké 17' per colpo di testa sul secondo palo disu ...la RS con il boxer 2.5 litri . Oltre alle versioni base e Sport la Impreza tornerà a proporre ... Tra gli Adas disponibili segnaliamo anche il- Spot Detection, il Lane Keep Assist e Rear ... Blind torna con il singolo Corro veloce Enrico Fedele, è intervenuto a Radio Marte ha parlato di Giuntoli, spesso accostato alla Juventus: "Io non credo al corteggiamento della Juve a Spalletti e Giuntoli.Suor Cristina torna in tv e sorprende tutti: l'ha fatto davvero. Incredibile rivelazione a Silvia Toffanin, la sua vita è cambiata ...