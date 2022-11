(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Venite a vedere le condizioni in versa il”. E noi siamo andati, rispondendo alla richiesta dei lettori, quei cittadini monrealesi residenti nelle aree limitrofe a quello che è il simbolo del degrado culturale e deldi molti cittadini (di Monreale o dei paesi limitrofi?). Non bastano gli interventi periodici della Ecolandia per ridare dignità a questo luogo, che viene regolarmente deturpato, e si conferma una discarica a cielo aperto.rappresenta una delle vie d’ingresso al comune di Monreale. Non proprio una bella forma di accoglienza. Anche qui, come nella frazione di Aquino (vedi servizio fatto ieri), sembra che l’amministrazione abbia abdicato ad un intervento che sia davvero efficace. Anche qui non ci sono telecamere fisse capaci di beccare i “furbetti” del ...

filodirettomonreale.it

...- 0 Prima Categoria Nell'anticipo del sabato la Sarmatese vince in trasferta 3 - 0 contro il... In campo anche:Volante - Podenzanese 3 - 0 Folgore - Alseno 1 - 1 San Polo - Gerbidosipa 6 - ......00) Prima Categoria La Sarmatese è impegnata in casa delPallavicino nell'anticipo del sabato ... In campo anche:Volante - Podenzanese Folgore - Alseno San Polo - Gerbidosipa Turris - ... Bivio Fiore, dove l'inciviltà regna sovrana (e mancano i controlli) Amministrativo o politico: almeno un commissariamento è all’orizzonte. La scorsa notte ha messo il Pd di Bagno a Ripoli di fronte a un bivio: se prevarrà «la linea dura», una mozione di sfiducia in ...Incidente mortale questo pomeriggio sulla S.S. 107, dopo circa 1 km dal bivio di Cerenzia, in direzione San Giovanni in Fiore: per cause in corso d'accertamento si è verificato un sinistro stradale ...