Pd e renziani ai ferri corti | così crolla l' ultimo fortino rosso

(Di martedì 22 novembre 2022) Una tensione che non accenna a diminuire. L'che rischia di cadere. Uno scenario locale che potrebbe, ben presto, spostarsi anche sul piano nazionale. Lo scontro tra il Partito Democratico e Italia Viva in Toscana non accenna a diminuire. Anzi. Secondo i rumors di palazzo, venerdì prossimo ci sarà l'ennesimo tavolo tra i due partiti che appoggiano il governatore Eugenio Giani. Al centro della nuova contesa, il nome da scegliere come Difensore Civico. Il Terzo Polo (che ha più volte sottolineato come vi sia una sproporzione enorme nella selezione dei nominati a favore di esponenti vicini ai Dem) ha indicato in Titta Meucci la figura giusta per un ruoloimportante. Il Pd si sarebbe nuovamente spaccato, tra chi vuole appoggiare l'avvocato fiorentino e porre fine a questo snervante tira e molla e ...

La Stampa

In questo contesto, ha partecipato attivamente alla campagna elettorale di calendiani enella Regione. Sul web, infatti, ci sono foto che ritraggonoinsieme a Mara Carfagna , capolista ...... con la candidatura di Cassano - che per poco non è stato eletto alla Camera -ha partecipato anche a parte della campagna elettorale di calendiani ein Puglia. In regione è ... Calenda-Renzi, il Polo è già ai ferri corti. Il patto per Boschi alla Vigilanza Rai Esì che in vita sua le è capitato anche di difendere le ragioni della renzianissima Antonella Manzione, passata in un amen da capo dei Vigili di Firenze a zarina del Dipartimento per gli Affari giurid ...