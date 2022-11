Nico e Iñaki | fratelli diversi di Spagna e Ghana - Sport - quotidiano net

(Di martedì 22 novembre 2022) Compagni di squadra nell'Athletic Bilbao, rischiano di trovarsi avversari nei quarti: come successe a Jerome e Prince ...

Sportando

Compagni di squadra nell'Athletic Bilbao, rischiano di trovarsi avversari nei quarti: come successe a Jerome e Prince ..., nel corso della conferenza stampa, ha parlato della convocazione con la Roja: 'Onestamente nemmeno io me l'aspettavo. La telefonata di Luis Enrique mi ha colto di sorpresa. Sono un ragazzo ... Nico Mannion: Ho lavorato duro per 5 settimane. Virtus una nuova opportunità