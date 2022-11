LIVE Messico-Polonia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si gioca il recupero Ci sono ancora 7 giri di orologio

Leggi su oasport

90'+5? Le squadre sembrano accontentarsi, in particolare la, di un punto, in questa prima partita del Girone C. 90'+3? Quattro minuti al termine del match. 90'+1? Se ne va il primo minuto, con gli attaccanti messicani che sullo sviluppo del corner terminano in offside. 90?7 i minuti di. 90? Corner per il: guadagnato da Antuna. 89? Pallonata in pieno volto per Glik, sul tentativo di cross di Lozano: a terra il difensore del Benevento. 89? Lewandowski prova a tornare a farsi vedere, ma la difesa messicana lavora bene su di lui. 87? Cambio nella: fuori Zielinski, dentro Milik. 87? Momento di confusione ...